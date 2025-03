Lörracher Polizeibericht: Diebstahl aus mehreren Fahrzeugen

Münzgeld entwendet

In zwei bekannten Fällen wurden die geparkten Fahrzeuge an der Luckstraße und der Friedrich-Neff-Straße geöffnet und mutmaßlich nach Wertsachen durchsucht, heißt es in einer Polizeimeldung. Aus einem Wagen wurde Münzgeld entwendet, im anderen Fahrzeug waren keine Wertsachen vorhanden und der Unbekannte verließ nach Durchwühlen des Autos den Ort ohne Diebesgut.

Die Ermittlung

Der Bezirksdienst des Polizeireviers Lörrach, Tel. 07621/ 1760, ermittelt. Die Polizei bittet mögliche Aufnahmen von weiteren Überwachungskameras zu sichten und verdächtige Wahrnehmung mitzuteilen.