Lörracher Polizeibericht: Widerstand und Tätlicher Angriff auf Polizisten

Ihm wurden Handschellen angelegt, in den Streifenwagen gebracht, zum Polizeirevier gefahren und kurzfristig in Gewahrsam genommen. Da der 37-Jährige vor Ort anfing zu krampfen, wurde der Rettungsdienst verständigt. Mit Begleitung der Polizei wurde der 37-Jährige zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Nach der Untersuchung kam der 37-Jährige zur Störungsbeseitigung in eine Gewahrsamszelle beim Polizeirevier untergebracht. Es wurde niemand verletzt, so die Polizei.