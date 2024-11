Durch den Klimawandel hat sich die Asiatische Tigermücke in Deutschland verbreitet und kann aufgrund der zunehmend milderen Winter in vielen Regionen, darunter auch in Lörrach, überleben. Die Tigermücke ist aggressiver als die heimische Stechmücke und besonders tagsüber aktiv. Während das Risiko der Übertragung von Tropenkrankheiten wie dem Dengue- oder Chikungunya-Fieber in Deutschland aktuell noch gering ist, sind die Stiche dennoch unangenehm und belastend.

Vermehrte Präsenz

Auch diesen Sommer wurde in vielen Lörracher Gärten eine vermehrte Präsenz der Tigermücke beobachtet. Die Bürger zeigten großes Engagement und nutzte das kostenlose Angebot der Stadt Lörrach, sich Bti-Tabletten zur Bekämpfung der Mückenlarven abzuholen, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung. Um sich im kommenden Jahr vor der Tigermücke zu schützen, können schon jetzt im Herbst Maßnahmen getroffen werden.