Lörracher Präventionsprojekt: Das Klauen zum Thema machen

In der diesjährigen Staffel haben rund 420 Schüler „Alles auf Anfang“ gesehen. Insgesamt fanden an der Waldorfschule Lörrach, an der Johann-Peter-Hebel-Schule in Schopfheim, am Hebelgymnasium Lörrach, an der Albert-Schweizer Gesamtschule Lörrach, am Hans-Thoma-Gymnasium Lörrach und an der Theodor-Heuss-Realschule Lörrach elf Aufführungen statt.