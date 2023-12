Lörracher Projekt: Von der Obdachlosigkeit zurück in die eigenen vier Wände – der nächste Schritt

Die „Pennerheizung“ an der Markgrafenschule in Weil am Rhein kannte Dominik Scheil noch aus Schüler-Zeiten. Dass der heute 32-Jährige selbst einmal dort ein bisschen Wärme an Weihnachtstagen suchen würde, hätte er nie gedacht. Wegen schwerer gesundheitlicher Probleme in der Familie hatte er Trost in Drogen und Alkohol gesucht – und landete dann dreieinhalb Jahre auf der Straße, schlief teils bei Freunden, teils im Freien oder eben an der „Pennerheizung“. „Damals habe ich mich um nichts mehr gekümmert“, erzählt Scheil rückblickend. Doch seine Lebensgeschichte nimmt seitdem wieder einen besseren Verlauf – vor wenigen Wochen ist er an die Brombacher Schlichtergasse gezogen.