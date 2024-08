Lörracher Rathaus: Der „Lange Egon“ und sein Innenleben

Schäden an der Fassade

Dass unter anderem an der Fassade des Rathauses sicherheitsrelevanter Sanierungsbedarf besteht, davon konnten sich die Teilnehmer am Rundgang auf der derzeit für die Öffentlichkeit geschlossenen Dachterrasse im 16. Obergeschoss des Rathauses überzeugen. Die Blechfassade umfasst insgesamt 3596 Quadratmeter und ist als Paneelenkonstruktion angelegt. Eine Paneele besteht aus 1,5 Millimetern Alublech, denen 22 Millimeter Wabenfüllung aus beschichtetem Natronpapier und schließlich nochmals 1,5 Millimeter dickes Alublech folgen. An der Fassade sind insgesamt 1058 solcher Paneele angebracht. Bei den Sicherungsarbeiten in den Jahren 2018 und 2019 wurden 552 dieser Fassadenplatten mit Rahmendübeln und Niederhalterplatten gesichert. Der Alterungs- und Verrottungsprozess habe sich seit dem Jahr 2022 merklich beschleunigt.