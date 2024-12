Lörracher Rathaus-Dienstleistungen: Stadt baut digitale Angebote aus

Gleich in verschiedenen Bereichen sieht der OB die Stadt „gut unterwegs“. So seien alle 14 eigenen Schulen mittlerweile mit Tablets ausgestattet. „Die Kreidezeit ist vorbei“. Möglich gemacht habe dies der „DigitalPaktSchule“, bei dem Bund und Länder sowie die Kommunen Geld für die digitale Bildungsinfrastruktur ausgegeben haben. Insgesamt mehr als 4731 Schüler würden knapp 3300 iPads und 160 PCs nutzen. Ohne die Lehrkräfte als Netzwerkbetreuer der Schulen wäre dies laut Stadtverwaltung aber nicht möglich gewesen. Und, so wurde beim Jahresmediengespräch dargelegt: „Nun in enger Zusammenarbeit mit den Schulleitungen konnten die Schulprojekte so erfolgreich umgesetzt werden.“ Nun würden gute bis sehr gute Bedingungen bei den digitalen Schul-Infrastrukturen vorliegen – inklusive WLAN in allen städtischen Schulen. Doch beim Blick nach vorne sei klar, dass weitere Aufgaben wie die Digitalisierung der Schulverwaltungen hinzukommen und auch die Kitas werde die Stadt digital unterstützen.