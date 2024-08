Lörracher Rathaus: Eine „Zeitkapsel“ von 72 Metern Höhe

Mehr als ein Spitzname

A propos „Langer Egon“: Schon dieser Spitzname für das von 1972 bis 1976 errichtete Verwaltungshochhaus spielt bei der Denkmalwürdigkeit mit hinein. „Wenn Menschen einem Objekt einen Namen geben, dann haben sie dazu eine persönliche Beziehung“, legte Venedey vor dem Hintergrund dar, dass der heimatgeschichtliche Aspekt bei der Denkmalwürdigkeit mit berücksichtigt wird. Der Name „Langer Egon“ ist eine Reverenz an Egon Hugenschmidt, der von 1960 bis 1984 Oberbürgermeister der Stadt Lörrach war und in dessen Amtszeit der Bau des Rathauses fiel.

Beim Denkmalschutz werde eine Generation – definiert als 30 Jahre – Distanz zu einem Gebäude gewahrt. Sprich: Ehe ein Bauwerk eine Chance hat, zum Baudenkmal erklärt zu werden, werde drei Jahrzehnte gewartet, wie es sich bewährt. Das hat zur Folge, dass das Mitte der 1970er-Jahre eröffnete Lörracher Rathaus aus Sicht des Denkmalschutzes so jung nicht ist: „Wir erklären mittlerweile Gebäude aus der Zeit bis Mitte der 1990er-Jahre zu Baudenkmälern.“ Den Ausschlag geben neben dem erwähnten heimatgeschichtlichen Aspekt auch wissenschaftliche und künstlerische Gesichtspunkte. Venedey betonte, dass das Rathaus in seiner jetzigen Form als „Zeitkapsel“ fungiere, die viel über das politische Selbstverständnis der 1970er-Jahre verrate: Seine 72 Meter Höhe – es ist das höchste Rathaus Baden-Württembergs und das höchste Gebäude in Lörrach – zeugten von Selbstbewusstsein; das transparente Erdgeschoss und der Ratssaal im ersten Stockwerk stünden für Bürgernähe und Transparenz.