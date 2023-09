Lörracher Rathaus Wie betrachten die Bürger eine Sanierung?

Sanierung günstiger

Inhaltlich bringt Schenke damit bekannte Aspekte und Hintergründe bürgernah herüber. Er erinnert daran, wie vor einigen Jahren Fassadenteile in schwindelerregender Höhe notdürftig wieder angebracht werden mussten, sein Büro schon seit 2019 immer wieder zum Thema Sanierung des Rathaus gefragt war. Seitdem ging es um Wasser, das ins Gebäude dringt, Rost, sehr alte Aufzüge, Fensteröffnungen, Denkmalschutz, am Arbeitsplatz frierende und schwitzende Mitarbeiter, Erdbebensicherheit, Windlast oder auch den Brandschutz. Mittlerweile steht für die Experten fest: „Eine Sanierung ist bei weitem vorteilhafter als ein Abriss und Neubau.“ 35 Prozent wäre ein Neubau teurer, so Schenke, der während seiner detaillierten Fach-Schilderungen auf den Gesamtbetrag einer Sanierung nicht näher eingeht. Im November vergangen Jahres wurde hier die Summe von 73 Millionen Euro genannt. „Radikal ertüchtigen“ wird die Komplettsanierung auch beschrieben.

„Wie ein Neubau“

Gespart werden könne bei der CO2-Bilanz, wirbt der Fassadenspezialist auch für die Sanierung. So komme 50 bis 70 Prozent des Abfalls in Deutschland aus dem Baubereich. Ressourcen seien endlich. „Das Potenzial müssen wir heben.“ Beim Neubau falle zehn Mal so viel CO₂ an wie bei einer Sanierung. „Das Haus ist dann wie ein Neubau“, ergänzt der OB auf Nachfrage von Walter Schwenzer, der bis 2015 Fachbereichsleiter und Stadtplaner im „Langen Egon“ war. Dem Pensionär ging es neben dem Großen Sitzungssaal im ersten Geschoss um den neuen Nutzungszyklus, aber auch beim möglichen neuen Feuerwehraufzug im Kern des Gebäudes wird das Detail betrachtet. Auch eine andere Bürgerfrage zum Raumbedarf kann mittlerweile im zwölften Geschoss stehend zur Zufriedenheit von Bürgermeisterin Neuhöfer-Avdic beantwortet werden. „Wir werden keine Raumnot haben“, auch ein Puffer sei eingebaut – die Verwaltung hatte auch hierzu schon im politischen Raum die Öffentlichkeit detailliert informiert.