Der Zeitplan

Die Vorlage sieht vor, dass die Konzentration auf die Szenarien I (Sanierung Bestandsgebäude) und III (Neubau Klinikgelände) erfolgt. Am 13. Januar soll es einer Bürgerinformationsveranstaltung zum Klinikgelände geben. Eine Einwohnerversammlung ist am 17. Januar vorgesehen. Der Gemeinderatsentscheid für ein Szenario wird im Gremienlauf ab dem 7. Februar erfolgen, bevor am 29. Februar der Rat Farbe bekennen muss.

Warum die Bürger informiert werden

„Aufgrund der Bedeutung ist es angebracht, die Bürgerschaft vor dem Szenarienentscheid transparent zu den Untersuchungsergebnissen zu informieren und gemäß der Gemeindeordnung einzubinden“, heißt es in der Beschlussvorlage. Die Zukunft des Lörracher Rathauses werde in den kommenden Jahren eine außerordentliche und kostenintensive Baumaßnahme in der Lörracher Stadtgeschichte. „Das Rathausprojekt ist angesichts des Projektumfangs, der zu erwartenden Kosten und der Auswirkungen auf die Stadtgesellschaft eines der größten Projekte, die die Stadt bislang und auf lange Sicht hinaus zu bewältigen hat.