Lörracher Regio-Messe: Wie auf einer Verbrauchermesse Werbung für Demokratie ankommt

„Das ist eine Verkaufsmesse, die Leute kommen mit einer Konsumhaltung hierher, das macht es vielleicht ein bisschen schwierig für uns“, sagt Melanie Schäpers. Mit Heike Schauberer und Bernhard Höchst steht sie am Sonntag am Stand der Stadt Lörrach auf der Messe und präsentiert das Demokratie-Bündnis „5 vor 12“. „Und die Leute werden an allen Ständen angesprochen, vielleicht sind sie dann auch müde, wenn sie zu uns kommen“, meint Melanie Schäpers. Dennoch ergeben sich immer wieder Gespräche am Stand, auch ganz unterschiedlicher Art. Es gebe auch Leute, die eindeutig sagen, dass die der AfD anhängen und alternative Medien empfehlen, die nicht Teil der von ihnen so bezeichneten „Systempresse“ seien, erzählt Heike Schauberer. Man dürfe seine Meinung nicht frei äußern, bekomme man zu hören, doch die Mitglieder des Büdnisses weisen dann auf die Wand hin, die sie aufgebaut haben, wo jeder seine Meinung aufschreiben kann. Aber natürlich werden die Meinungen, die da stehen, manchmal von anderen Leuten kommentiert. Das empfinden manche schon als Angriff auf ihre Meinungsfreiheit. Wirklich ins Gespräch komme man mit solchen Leuten nicht.