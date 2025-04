Lörracher Sanierung: 14,5 Millionen-Euro-Projekt: Fridolinschule erstrahlt in neuem Glanz

Die neu hergerichteten Klassenräume bieten neue Möglichkeiten. Foto: Marco Fraune

In einem halben Jahr werde sie sehen, ob alles gut bei den Schülern und Lehrern ankommt, wovon sie aber schon jetzt ausgeht. „Wir freuen uns schon riesig“, blickt sie auf den Dienstag nach den Osterferien. Die Zeit, dass sie wegen herabfallender Schindeln Alarm schlagen muss, sei nun auch vorbei. Der frisch hergerichtete historische Holzboden ist für sie und auch Edgar Thoma von Thoma.Lay.Buchler Architekten auch ein positiver Hingucker.

In der Sporthalle ist die Heizzentrale integriert. Foto: Marco Fraune

Die neue Sporthalle

Vorfreude kommt bei den Verantwortlichen ebenso beim Blick auf und in die Sporthalle auf, die sich harmonisch an das historische Schulhauptgebäude anfügt. Die angefügten weißen Klinkersteine seien ebenfalls Handarbeit gewesen. In der Sporthalle stehend fällt zugleich akustisch auf, wie gering die Schallentwicklung ist – ebenso wie im Schulgebäude. Dies wird durch entsprechende Schallschutzplatten möglich, in der Sporthalle übernehmen sie zudem die Funktion von Prallwänden, oben befinden sich perforierte Deckenplatten.

OB Lutz spricht hier von einem „Quantensprung“, was das Thema Schulbewegung betreffe. Die neue Sporthalle dient zugleich als Quartierszentrale für die Wärmeversorgung, was an den großen Abluftrohren deutlich wird, die in den Himmel ragen.