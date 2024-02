Lörracher Sanierung: Containerlösung für Tumringer Grundschule nimmt nächste Hürde

Die Errichtung von Schulcontainern auf dem Nachbargelände der Grundschule Tumringen wird damit immer wahrscheinlicher. Am Mittwochabend stimmte der Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) bei zwei Enthaltungen für diese Variante – und damit gegen einen zeitweiligen Umzug der Schulgemeinschaft an den Standort Neumattschule, der ebenfalls zur Diskussion steht. Die endgültige Entscheidung trifft der Gemeinderat am 29. Februar.