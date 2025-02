Lörracher Schüler: Mathe gemeistert – Hebel-Gymnasiasten überzeugen

Der Vertiefungskurs Mathematik, der seit einigen Jahren am Hebel-Gymnasium angeboten wird, richtet sich an mathematisch besonders begabte und interessierte Schülerinnen und Schüler. Hier werden vertiefte Kenntnisse und Einblicke vermittelt, wie Mathematik an der Hochschule betrieben wird. Insgesamt soll der Kurs, der ein- oder zweijährig in der Kursstufe belegt werden kann, die Schüler besser auf ein Mint-Studium vorbereiten, als dies ohnehin schon im Leistungsfach Mathematik der Fall ist. Schüler, die den Vertiefungskurs belegen, werden zur sogenannten Zertifikatsklausur zugelassen, die das Mint-Kolleg der Universitäten Karlsruhe und Stuttgart anbietet. Drei Schüler des Hebel-Gymnasiums erhielten nun ihre Zertifikate über eine höchst erfolgreiche Teilnahme an der Klausur, die sie an der Universität Freiburg ablegen konnten: Hauke Diehl, Felix Napp und Simon Dreher. Ihr Lehrer Christian Tschirner gratulierte und freute sich mit ihnen.