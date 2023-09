Lörracher Schulleben Mensa-Betrieb mit Möglichkeiten und Grenzen

Schmeckt das Essen in der Schulkantine in Lörrach? Es gibt eine „unterschiedliche Zufriedenheit“, weiß Birgit Werner. Als Teamleitung Schulbetrieb und Verantwortliche für die Sicherstellung des Betriebs in zehn Schulmensen für zirka 5000 Schüler verweist sie hierzu auf die Umfragen. Zwei Mal jährlich wird abgefragt, was gewünscht wird, verbessert werden kann und wie das Essen so ankommt. Die Ergebnisse unterscheiden sich von Schule zu Schule, „standortspezifisch“ fallen die Bewertungen aus. Es liege auch an der Herkunft des Elternhauses, erklärt Werner allgemein. Übersetzt bedeutet dies, dass Kinder und Eltern vom Maienbühl in Stetten das Angebot kritischer bewerten, mit einer anderen Erwartungshaltung daran gehen, als beispielsweise in der Neumattschule.