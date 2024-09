Lörracher Schulsanierung: Grundschulfenster in Tumringen sind ein Streitpunkt

In seinem Beschluss vom September 2023 hatte der Gemeinderat die Stadtverwaltung mit der Prüfung beauftragt, „ob und wie eine energetische Ertüchtigung der Fassade unter Erhalt des Stadtbilds ausgeführt werden kann“. Wie Melanie Waldmann, Geschäftsführerin des mit den Planungen beauftragten Lörracher Büros Mayer Bährle, am Donnerstagabend in der Sitzung ausführte, lässt sich aufgrund der Vorgaben keine Dämmung der Gesamtfassade durchführen. Damit sei auch ein Komplettaustausch der Fenster ausgeschlossen. Beim Einbau moderner Fenster bekäme man ein Feuchtigkeitsproblem im Haus, was letztlich auch die Statik der Decken beeinträchtigen könne. Daher sollen laut Waldmann die bestehenden Fenster aufgearbeitet und nur rund zehn defekte Fenster ausgetauscht werden.

Das sagt die Politik

Komplett gedämmt werden könne hingegen das Dach und die Kellergeschossdecke. Auch sei der Einbau neuer Fenster im Dachgeschoss möglich und die Installation einer Lüftungsanlage vorgesehen. In ihrer Wortmeldung begrüßte es Schulleiterin Véronique Elsner, mit in die Planung involviert worden zu sein. Sie könne aber nur schwer akzeptieren, dass kein Komplettaustausch der Fenster geplant ist. „Die Fenster aus den 60ern sind durch“, so die Schulleiterin.