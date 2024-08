In den Kellerräumen werden insgesamt 110 000 Liter Wasser gebunkert, um ausreichend Löschwasser vor Ort zur Verfügung zu haben. Foto: Heinz Vollmar

Neue Konzeption

Dass in die heutige „Galeria“ bereits in den zurückliegenden Jahren Stück für Stück investiert worden ist, wurde im Inneren des Gebäudes sichtbar. Das Kaufhaus präsentiert sich mit einer deutlich größeren Verkaufs-und Präsentationsfläche, einer neuen Konzeption und mit einer Vielzahl an Sortimenten, die aktuellen Trends und kundenanalytischen Erkenntnissen folgen, hieß es während der Führung. So im Rahmen von „Concessions“, bei denen bekannte Markenhersteller mit eigenem Personal ihre Produkte im Warenhaus verkaufen, was bei vielen Besuchern bisher in der Form noch nicht bekannt war. Mit großem Interesse vernahmen die Senioren die Veränderungen im Warensortiment, was zu höherwertigen Angeboten führte, während weniger nachgefragte Sortimente wegfielen.