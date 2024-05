Der Streetworker

In diesen Tagen wird per Stellenanzeige ein Streetworker gesucht, dessen Aufgabengebiet klar umrissen wird. Dazu zählt auch die „aufsuchende Beratung, Begleitung und Information von erwachsenen Menschen in Hotspots im öffentlichen Raum“. Zur Erinnerung: Zuerst hatte die Stadtverwaltung im November vergangenen Jahres die Schaffung eines Halbtags-Streetworkers vorgeschlagen, die Politik gemeinsam mit der Stadtspitze aber sogar den Bedarf für eine Vollzeitkraft gesehen, um präventiv tätig zu werden. „Der Hauptfokus liegt dabei auf der Identifizierung von sozialen und sicherheitsrelevanten Problemstellungen, der Möglichkeit der Teilhabe und Partizipation und der effizienten Nutzung von Synergien zwischen verschiedenen Dienste und Partnern“, hieß es.

Die „Stadtpolizei“

Um für mehr Sicherheit beziehungsweise ein höheres Sicherheitsempfinden in der Innenstadt zu sorgen, lag der Hauptaugenmerk aber auf einer neuen „Stadtpolizei“, die Gründung des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD), für die zwei neue Stellen geschaffen wurden. Zwei Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes (GVD) sollen zudem in den KOD wechseln. Dieser soll neben der Arbeit im öffentlichen Raum auch im Bereich der Waffenkontrollen tätig sein. „Derzeit befinden sich die entsprechenden Kolleginnen und Kollegen noch in der Ausbildung“, erklärt Stadtsprecherin Susanne Baldus-Spingler auf Anfrage unserer Zeitung. Voraussichtlich seien in Kürze alle verfügbaren Stellen besetzt.