Lörracher Silvesterbilanz: Lörracher starten laut- und lichtstark in das Jahr 2025 – mit Nebengeräuschen

Ein zerstörter Briefkasten Foto: Tim Nagengast

Briefkästen gesprengt

In einem Mehrfamilienhaus an der Ernst-Schultz-Straße in der Nordstadt sind in der Nacht zum Dienstag Briefkästen gesprengt worden. Die Druckwelle zerlegte die metallenen Briefkästen in deren Einzelteile. Diese flogen mehrere Meter weit und schlugen sogar Löcher in die Decke des Treppenhauses im Erdgeschoss. Die Polizei befragte am Morgen die Hausbewohner. Diese hatten die Sprengung jedoch nicht mitbekommen.