Lörracher Silvesternacht: Kindergarten gerade noch vor dem Feuer gerettet

Kommandant Ortlieb und seine Kameraden erlebten damit insgesamt einen normalen Jahreswechsel. „Eigentlich war es ruhig in Lörrach“, so sein Fazit.

2023 mit 849 Einsätzen

Anders sah es insgesamt im Jahr 2023 aus, ein ereignisreiches. Summa summarum schloss die Feuerwehr Lörrach das Jahr mit 849 Einsätzen ab. Dies bedeutet angesichts von 780 Einsätzen eine Steigerung um knapp neun Prozent. Eine einzelne Ursache dafür gebe es nicht, so Ortlieb im Gespräch mit unserer Zeitung.

Bei allen Einsatzarten habe es einen Anstieg gegeben, wobei die genaue Auswertung noch folgen soll. Klar sei aber, dass gesamtgesellschaftlich schneller die Wehr alarmiert werde. Wären Feuerwerksbatterien auf der Straße früher selbst gelöscht worden, würde heute hier auch schon einmal die Wehr gerufen, gibt der Kommandant ein aktuelles Beispiel.

Zuversichtlich blickt Orlieb zugleich in das Jahr 2024. So erfahre die Lörracher Wehr eine breite Unterstützung in der Bevölkerung. Auch können die Hauptamtlichen auf ein starkes Ehrenamt zurückgreifen – und das Wirken strahle in die Stadt Lörrach aus. Hier sei die Situation auch im Vergleich zu deutschen Großstädten längst nicht so problematisch.