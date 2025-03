Lörracher Sperrgebietsverordnung: Klare Grenzen für eine legale Prostitution werden gezogen

Infos am 8. April

Im Rahmen einer öffentlichen Informationsveranstaltung stellt die Stadtverwaltung am Dienstag, 8. April, den Konzeptentwurf der neuen Sperrgebietsverordnung vor. Beginn ist um 19 Uhr im großes Sitzungssaal im Rathaus. Bei der Veranstaltung werden die rechtlichen und stadtplanerischen Rahmenbedingungen sowie die konzeptionellen Regelungen erläutert.

Unsere Empfehlung für Sie Lörracher Bevölkerung Lörrach nähert sich der Einwohnermarke von 51 000 – Regelungen für Prostitution Die Stadt Lörrach hat eine bedeutende Schwelle überschritten.

Zwei Gewerbegebiete

Besonderes Augenmerk liegt auf den geplanten Änderungen für die Gewerbegebiete Wiesentalstraße/Gewerbekanal und Blasiring. Interessierte Bürger haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Anregungen einzubringen. Als nächster Schritt ist vorgesehen, den Entwurf im Mai 2025 in den vorberatenden Ausschüssen öffentlich vorzustellen und anschließend in der Sitzung des Gemeinderats am 27. Mai zur Beschlussfassung vorzulegen. Im Anschluss wird die neue Sperrgebietsverordnung dem Regierungspräsidium Freiburg zur abschließenden Prüfung und zum Erlass vorgelegt.