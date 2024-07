Lörracher Sport: Das Schiedsrichter-Urgestein Helmut Hartmann hört auf

Helmut Hartmann agierte als internationaler Schiedsrichter auf vier Kontinenten, außer Australien. Seine Highlights von außereuropäischen Einsätzen: (ITTF Pro Tour Turniere) 1995 in Anaheim-Los Angeles 2004 in Chicago 2008 und 2010 in Kuwait, 2011 in Dubai (Schiedsrichter beim Finale MS: Wang Gao – Ma Long) 2011 in Rio de Janeiro.