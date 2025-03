Lörracher Sportleben: Abstimmung endet – Letzte Stimmen für Sportler und Mannschaften abgeben

Nominiert: die U20-Schachspielerinnen und -spieler des Schachclubs Brombach. Foto: Verein

In der Kategorie Sportmannschaft des Jahres 2024 sind folgende Mannschaften nominiert: Die C-Jugend-Fußballmannschaft des Fußballvereins Lörrach-Brombach (U15 Junioren), die KSV-Oberligamannschaft des Kraftsportvereins Lörrach 1902, die U15-Badmintonmannschaft des Badminton Club Lörrach-Brombach sowie die U20-Schachspielerinnen und -spieler des Schachclubs Brombach.

Nominiert: die U15-Badmintonmannschaft des Badminton Club Lörrach-Brombach Foto: Verein

Das sagt der OB

Die Bekanntgabe der Ergebnisse erfolgt am 14. März bei der Ehrungsfeier in der Neumatthalle in Stetten. „ In den vergangenen Jahren haben Vereine an Bedeutung gewonnen – sie sind nicht nur Trainingsstätten, sondern auch Orte der Begegnung, des sozialen Miteinanders und des kulturellen Austauschs“, betont Oberbürgermeister Jörg Lutz schon jetzt in einer Mitteilung.