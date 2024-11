Lörracher Stadtbuch: Reich bebildertes Stadtgedächtnis – das Stadtbuch bietet große Vielfalt

Zum Zeitpunkt der ersten urkundlichen Erwähnung Lörrachs im Jahr 1102 wäre das Stadtbuch wohl „relativ kurz ausgefallen“, meinte Oberbürgermeister Jörg Lutz bei seiner Rede – anders als in unserer heutigen kurzlebigen Zeit. Laut Redaktionsmitglied Hubert Bernnat war es denn auch „kaum möglich, alles in die Stadtchronik aufzunehmen, was in diesem Jahr passiert ist“. Entsprechend sei das Auswählen eine der schwierigsten Aufgaben des siebenköpfigen Redaktionsteams gewesen.

Auf 110 Seiten

Die Chronik, Teil drei des Stadtbuchs, beleuchtet auf 110 Seiten wichtige Ereignisse von Oktober 2023 bis September 2024 – vom zehnjährigen Bestehen der Zollfreien Straße am 3. Oktober 2023 bis zur Feier zur Vollendung des Kinderrechtswegs am 30. September 2024. Bernnat gab einen Überblick über die weiteren Kapitel: Das Stadtbuch beginnt mit dem „Stadtthema“, das sich um die Natur in der Lerchenstadt dreht. Vier Beiträge nehmen das urbane Grün, Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandeln, die Herausforderungen für den Eigenbetrieb Stadtgrün sowie den Lörracher Stadtwald in den Blick.