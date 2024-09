Lörracher Stadtentwicklung: Historischer Ortskern von Tüllingen soll erhalten werden

Die Nachverdichtung von Lörrach erstreckt sich bis an den Tüllinger. Weil besonders im Stadtteil Untertüllingen laut Stadtverwaltung dem Erhalt des historischen Ortskerns eine herausragende städtebauliche Bedeutung zugemessen wird, soll jetzt schnell gehandelt werden. Um den Gebietscharakter zu erhalten, ist ein neuer Bebauungsplan erarbeitet worden. Vorberaten wurde dieser am Donnerstagabend im Ausschuss für Umwelt und Technik, schon am folgenden Donnerstag soll der Gemeinderat in einer Sondersitzung eine Veränderungssperre aussprechen sowie einen Aufstellungsbeschluss für den B-Plan. Damit reagiert die Verwaltung nach der politischen Sommerpause kurzfristig auf eine Bauvoranfrage, die in einer städtischen Medieninformation nicht Eingang gefunden hat, jedoch im Ausschuss kontrovers diskutiert wurde.