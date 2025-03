Lörracher Stadtentwicklung: Museumsverein kämpft gegen Abriss des Suchard-Areals

Aufforderung an Behörden

Bei seiner Mitgliederversammlung am 12. März, 17 Uhr, im Dreiländermuseum will der Museumsverein nicht nur seine Resolution bekräftigen, sondern auch weitere Schritte überlegen, wie der drohende Abriss verhindert werden kann. „Der Museumsverein fordert die zuständige Denkmalbehörde und die Stadtverwaltung auf, gegenüber den geschichtsvergessenen Plänen des Münchner Investors standhaft zu bleiben und auf zukunftsfähige Lösungen hinzuwirken, die dieses so zentrale historische Erbe in Lörrach erhalten“, heißt es in der Stellungnahme.