Lörracher Stadtentwicklung: Wie das Krankenhaus-Areal neu überplant werden soll

Das Szenario 3

Dieses fokussiert sich auf den gezielten Erhalt von Teilen des Gebäudebestands, wobei einzelne Gebäudeteile bedacht rückgebaut werden. Hierzu heißt es in der Vorlage, dass die Nutzung an die bestehenden räumlichen Gegebenheiten angepasst werde. Eine öffentliche Durchwegung innerhalb des Gebäudes soll die bislang unterbrochene Nord-Süd-Achse wiederaufnehmen, während die Ost-West-Verbindung gestärkt werde. Im nördlichen Bereich sei Wohnen vorgesehen. „Zudem wird die Aufteilung der Baufelder so gestaltet, dass eine gute Durchwegung des Areals ermöglicht und der Zugang zum Wasser verbessert wird“, heißt es. Der Verwaltungsbau wird demnach abgerissen und diese Fläche als Wohnbaufeld definiert. Im Gegensatz zu Szenario 2 würden die Stellplätze am Bettenhaus IV erhalten bleiben und lediglich die Rampen rückgebaut, um Platz für die Erweiterung des Weges entlang des Gewerbekanals zu schaffen.

Andere Alternativen

Darüber hinaus gibt es noch zwei andere Szenarien. Das erste sieht den Erhalt sämtlicher Gebäude vor, die neu genutzt werden sollen. Im nördlichen Bereich könnten Neubauten entstehen. Das zweite Szenario deckt genau das andere Extrem ab, also den weitgehenden Abriss der Gebäude, nur städtebaulich prägende Gebäude würden erhalten bleiben.