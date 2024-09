Lörracher Stadtentwicklung: Wohnraum nur in Randbereichen des Köchlin-Areals

Auf einer Arealfläche von 90 000 Quadratmetern stehen noch Tausende Quadratmeter im Gewerbepark Köchlin zur Vermietung frei. Während diese auch auf einem digitalen Immobilienportal mit Verweis auf die zentrale Lage, ausreichende Parkplätze oder auch einen Ausbau nach Mieterwunsch beworben werden, blicken Eigentümer und Stadtoberhaupt mit etwas unterschiedlicher Blickrichtung in die Zukunft. Während der Eigentümer, Immobilien-Pool Wiesental, das Gelände zu einem urbanen Gebiet entwickeln und damit auch Wohnraum anbieten will, setzt Oberbürgermeister Jörg Lutz klar auf die gewerbliche Nutzung, wie er bei einem Pressegespräch unterstreicht. Nur am Rand des Geländes soll demnach Wohnen über einen Bebauungsplan ermöglicht werden; konkret hat er den Bereich am Imbachweg im Blick, also entlang der früheren Mitarbeiterwohnungen.