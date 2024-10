Lörracher Stadtjugendring: Thomas Böhringer zum Vorsitzenden gewählt

Angespannte Finanzlage

Die Mitglieder des Stadtjugendrings hoffen, dass die Gemeinderäte den Fördertopf, trotz der angespannten Finanzlage der Stadt wieder von 15 000 auf 20 000 Euro erhöhen und damit ihre Wertschätzung und Anerkennung für die wichtige Arbeit in den Vereinen der Stadt zum Ausdruck bringen, so der Verein. „Die aktive Jugendarbeit der Vereine ist zweifellos ein erheblicher Beitrag zur Stärkung von Offenheit, Toleranz und demokratischen Werten in der städtischen Gesellschaft und eine lohnende Investition in die Zukunft.“

Wichtige Anliegen des Stadtjugendrings sind auch insgesamt die Förderung der Zusammenarbeit und des gegenseitigen Verständnisses zwischen den Jugendgemeinschaften in Lörrach und die Vertretung der Interessen der Jugend gegenüber den relevanten Entscheidungsträgern in Stadtpolitik und Verwaltung, wie es im Nachgang der Sitzung heißt. Dem Wunsch des Musikvereins Hauingen nach Aufnahme in den Stadtjugendring wurde einstimmig entsprochen.