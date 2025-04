Lörracher Stadtmusik im Burghof: Das satirische Programm verlangt dem Aktivorchester viel ab

Den Anfang des Jahreskonzerts bestreitet erneut das Jugendorchester. Dessen Leiterin Jasmin Weinelt ist es gelungen, zum Motto passende Stücke zu finden wie „Attack of the Garden Gnomes“ (Angriff der Gartenzwerge“ von Timothy Loest. Wie im vergangenen Jahr spielen beide Orchester im Burghof zwei Stücke gemeinsam.

Unsere Empfehlung für Sie Lörrach Stadtmusik lockt viele junge Musiker an Die Stadtmusik blickte bei ihrer Hauptversammlung auf ein intensives Jahr 2024 zurück. Auch im laufenden plant sie besondere Projekte.

Ein Auftritt

„Wir legen Wert auf freien Eintritt, um die Hemmschwelle für einen Besuch bewusst niedrig zu halten“, erklärt Gramespacher. Natürlich hofft man bei der Stadtmusik darauf, dass sich die Besucher nach dem Konzert spendabel zeigen. Weil aus Termingründen in diesem Jahr das Probenwochenende der Stadtmusik in Staufen schon früh stattfand, und aus der Wiederholung des Jahreskonzerts in Bad Bellingen in diesem Jahr eine Art Vorpremiere wurde, die bereits über die Bühne ging, weist der Vorsitzende darauf hin, dass es dieses Mal gibt es keine zweite Chance für einen Besuch gibt: „Alle, die unser Programm hören wollen, müssen zum Jahreskonzert in den Burghof kommen.“

Weil es in Lörrach zum Thema „Humor“ niemand kompetenteren gibt als die Zunftmeister, freut sich die Stadtmusik über die diesjährigen Moderatoren. Andreas Glattacker und Philipp Buser von der Narrenzunft führen durch den Konzertabend.