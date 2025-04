Lörracher Stadtplanung: Bordelle sollen in Lörrach in zwei Gewerbegebieten Platz finden

Sorgen und Unklarheiten bestehen auf Anwohnerseite dennoch, wie bei der Info-Veranstaltung deutlich wurde. Ein Betriebsinhaber wunderte sich, dass die Regelungen nun so schnell kommen sollen, er kritisierte einen Schnellschuss. „Kein Verständnis“ habe er wegen einer Nähe zum Kindergarten und zur Wohnbebauung, in Pforzheim würden die Bordelle weit draußen der Stadt liegen. Doch die Nähe zum Zentrum ist bewusst so gewählt worden, wie Stadtplanerin und Polizeirevierleiter unterstrichen.

Priorität 2: Gewerbegebiet Blasiring Foto: Stadt Lörrach

Der Auswahlprozess

Alle Gewerbegebiete, wo das Gewerbe Bordellbetrieb verortet wird, sind laut Schnacke-Fürst geprüft worden. Die Erreichbarkeit und die soziale Kontrolle seien hier wichtig bei der Auswahl gewesen. „Es soll nicht in der hinterletzten Ecke stattfinden.“ Gleichzeitig sei auch der Abstand zu sensiblen Einrichtungen wie Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen beachtet worden. In Anlehnung an Abstandsregeln von Spielhallen in anderen Bundesländern wurde je ein 250-Meter-Radius gewählt.

Beim Gewerbegebiet Wiesentalstraße gebe es eine gute Abgrenzung zur Wohnbebauung wegen des Gewerbekanals auf der einen und der Wiesentalstraße auf der anderen Seite. Am Blasiring weise die Brombacher Straße entsprechend eine starke Trennwirkung zur umliegenden Wohnbebauung auf. Beide Gebiete haben zudem eine heterogene Nutzungsstruktur. „Wir haben lange gerungen, was die richtigen Gebiete sind“, unterstrich OB Lutz auch die tiefergehende Auswertung und Auswahl.