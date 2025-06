Lörracher Stadtplanung: Wie die Stadt Lörrach für die Zukunft aufgestellt wird

Beim womöglich vorerst letzten großen Neubaugebiet in der Stadt Lörrach, dem Projekt Bühl III in Brombach, geht es voran. „Eine Einigung mit den Grundstückseigentümern ist erzielt“, erklärte Fachbereichsleiter Alexander Nöltner. Schon seit 2023 bis nächstes Jahr geht es um die Umlegung und die Ausführungsplanung. Die Planungen seien auf Basis der Stellungnahmen öffentlicher Träger überarbeitet worden, so die Verwaltung – inklusive Anpassungen in der Erschließung, bei Retentionsmaßnahmen und CO2-Bilanzierung. Die Erschließung soll 2026 bis zum Jahr 2028 erfolgen, die Grundstücksvergabe ist für 2027 bis 2028 geplant.