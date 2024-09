Lörracher Stadtpolitik: Fritz Böhler setzt auf Kontinuität, Kommunikation sowie Grünen-Akzente

Selbst hat Böhler eine Legislaturperiode als Stadtrat hinter sich, in der er sich nach eigener Einschätzung schon stark eingebracht hat. „Das Schnuppern ist schnell in eine intensive Arbeit übergegangen.“ Nun komme eine Rollenveränderung mit dem Vorsitz hinzu, er beschreibt sein Wirken hier als „organisatorischer Netzwerkknoten“, also Kommunikation sei zentral. So gelte es, auf die unterschiedlichen Charaktere in der achtköpfigen Fraktion einzugehen. Es sei ein Pluspunkt, wenn die Mitglieder die Themen voranbringen wollen, ein intensiver Aushandlungsprozess wichtig. „Wenn man das nicht will, muss man nicht in die Politik gehen.“

Die Zielrichtung

Der neue Fraktionschef gibt die klare Zielrichtung aus: „Wir werden uns proaktiv einbringen und nicht warten, bis Probleme auf uns zukommen.“ Die Fraktion habe sich schon in der Vergangenheit vor Ort beispielsweise in Schulen ein Bild vom teils maroden Zustand gemacht. Gleichzeitig merkt er, dass gewisse Dinge von der Bevölkerung nicht mehr akzeptiert werden – konkret beim Thema Wald die Abholzungen an der Homburg-Siedlung und in Weil am Rhein. Die Forstbehörde habe früher die Idee einer Holzfabrik vertreten, doch der Wald sei als Ökosystem zu betrachten. „Wir dachten, dass wir da schneller voran kommen“, kann Böhler verstehen, wenn es Stephan Berg auch bei diesem Thema zu langsam voran ging.