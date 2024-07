Lörracher Stadtpolitik: Gemeinderat tagt 61 Mal und bringt einiges auf den Weg

Die Nachrücker

Während der Amtsperiode

gab es fünf Nachrückverfahren, auf Xaver Glattacker folgte Jürgen Exner (CDU), auf Alfred Kirchner folgte Oliver Lehmann (CDU), auf Helena Bannwarth folgte Lena Salach (Grüne), auf Tanja Reinhardt-Albiez folgte Moevi Akue (Grüne) und auf Gerd Wernthaler, verstorben im Februar 2023, folgte Boris Pašek (Grüne).

Verabschiedet wurde

jetzt: Boris Pašek von 2023 bis 2024, eineinhalb Jahre, eine Wahlperiode, Lena Salach von 2020 bis 2024, dreieinhalb Jahre, eine Wahlperiode, Pirmin Gohn von 2019 bis 2024, fünf Jahre, eine Wahlperiode, Oliver Lehmann von 2018 bis 2019 und von 2022 bis 2024, insgesamt vier Jahre in zwei Wahlperioden, Annette Bachmann-Ade Annette, von 2015 bis 2024, neun Jahre in zwei Wahlperioden, Claudia Salach von 2014 bis 2024, zehn Jahre in zwei Wahlperioden, Cecilia Salinas de Huber von 2011 bis 2024, 13 Jahre in drei Wahlperioden, Petra Höfler von 2009 bis 2024, 15 Jahre in drei Wahlperioden, Stephan Berg von 2004 bis 2024, 20 Jahre in vier Wahlperioden, Hubert Bernnat von 1999 bis 2009 und von 2014 bis 2024, 20 Jahre in vier Wahlperioden, Thomas Denzer von 2004 bis 2024, 20 Jahre in vier Wahlperioden und Ulrich Lusche von 2004 bis 2024, 20 Jahre in vier Wahlperioden.