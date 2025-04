Lörracher Stadtteil: Erste Umsetzungen starten auf dem Salzert

Bei Brezeln

Mit dem „Brezelfrühstück“, das bereits in anderen Orts- und Stadtteilen etabliert und bei Senioren beliebt ist, startet ab dem 6. Mai ein neues niedrigschwelliges Angebot für Begegnungen und Austausch für Bewohner des Salzerts. Jeweils im zweiwöchentlichen Modus stehen dienstags ab 9.30 Uhr die Türen des Stadtteiltreffs für Besucher offen, um in ungezwungener Atmosphäre hier beim Frühstück zusammenzukommen und sich bei Kaffee und Brezeln auszutauschen,m heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Es hat sich bereits ein Helferkreis auf dem Salzert zusammengefunden, der bei der Organisation des Brezelfrühstücks behilflich ist. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Fest und Flohmarkt

Bei einem Quartiersfest mit Flohmarkt wird es am 24. Mai verschiedene Angebote zahlreicher Akteure geben. Die federführende Organisation liegt in der Verantwortung des SAK, der Kooperationspartner beim Beteiligungsprojekt „Mein Salzert – für Jung und Alt“ ist. Das detaillierte Programm wird in Kürze noch bekannt gegeben, heißt es. Ziel sei es, ein vielfältiges Angebot für Jung und Alt auf die Beine zu stellen – von Spiel- und Bewegungsaktionen bis hin zu kulinarischen Genüssen.