Lörracher Stadtteil: OB und Bürgermeisterin suchen den Dialog mit den Bürgern

Die Stadtteilgespräche sind eine Serie von Bürgerdialogen, die in regelmäßigen Abständen in verschiedenen Quartieren in Lörrach stattfinden sollen. Das Gespräch bietet laut Ankündigung den direkten Dialog zwischen Stadtspitze und Bürgerschaft und ermöglicht der Verwaltung, die Anliegen der Bürgerschaft besser zu verstehen und gemeinsam über aktuelle Themen und Projekte in den jeweiligen Stadtteilen zu diskutieren.

Das sagt der OB

„Wir möchten mit dem neuen Format den Dialog mit den Bürgern in den Stadtteilen vertiefen“, wird der OB zitiert. Im Stadtteilgespräch können Fragen, Anregungen, Sorgen oder Ideen mitgeteilt und sich aus erster Hand über die geplanten Projekte im Quartier informiert werden. „Ich lade jeden Bürger ein, sich aktiv in die Gestaltung und Entwicklung des Stadtteils einzubringen“, so Lutz.