Lörracher Städtepartnerschaft: Nach AfD-Absage folgt der Empfang der Delegation – Grüne mit dabei

Die Städtepartnerschaft mit der Stadt Meerane gerät wieder in ruhigeres Fahrwasser. Da die Ratsvertreter der AfD aus Sachsen abgesagt haben und der NPD-Vertreter nicht kommen darf, wollen die Grünen nun teilnehmen. Das Lörracher Stadtoberhaupt sieht angesichts dieses jüngsten Wirbels auch eigene Fehler, wie Lutz auf Nachfrage unserer Zeitung am Mittwoch erklärte. Die Kommunikation mit dem Gemeinderat hätte besser erfolgen können und müssen, so seine Erkenntnis. Gleichzeitig steht für den OB fest: „Eine Grundsatzdiskussion wäre uns bei der Diskussion nicht erspart geblieben.“