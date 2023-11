Lörracher Städtepartnerschaft: Scharfe Kritik an „politischem Alleingang der Grünen“ – AfD sagt ab

Die Grünen-Fraktion wollte am geplanten Austausch in Lörrach nicht teilnehmen. Denn: In der ostdeutschen Kommune sind im Stadtrat auch drei AfD-Räte sowie ein NPD-Rat vertreten. „Wir sollen AfD-Abgeordneten anderer Städte keinen roten Teppich ausrollen“, sagte der stellvertretende Fraktionssprecher der Grünen, Fritz Böhler, gegenüber unserer Zeitung. Es gehe auch darum, damit nicht eine Normalisierung im Verhältnis zu dieser Partei herzustellen. Der NPD-Stadtrat ist laut Fachbereichsleiter Lars Frick „in Abstimmung mit dem Gemeinderat“ ausgeladen worden. Mittlerweile haben die AfD-Stadträte ihren Besuch abgesagt.