Lörracher Standbetreiber: Scharfe Kritik an Weihnachtsmarkt-Konzept – Gesamtlage bremst auch

Andreas Richert kritisiert „Hüttenrücken“. Foto: Marco Fraune

Zweiteilung und dürftige Vielfalt

In der Herzkammer der Stadt ist die Stimmung nicht wirklich gut, aber deutlich besser als am Hebelpark. Imker Markus Strauß aus Märkt sagt, dass die Erlöse vor Corona deutlich besser waren – im Vergleich zum Vorjahr aber identisch. „Schade ist die Zweiteilung, was auch Kunden kritisieren.“ Diese würden zudem die Vielfalt an den Ständen vermissen. Die Marktleitung sei aber bemüht.

Edith Graber-Duek schildert an ihrem Stand am Alten Markt die Lage als „nicht ganz schlecht, aber es hat nachgelassen“. Für diese aktuelle Zeit könne man daher nicht meckern. „Geguckt wird viel, aber weniger gekauft.“ Das zweite Weihnachtsmarkt-Wochenende verlaufe zudem besser als das erste – „aber nicht so gut wie in den Vorjahren“.

Edith Graber-Duek sieht auch die allgemeinen Rahmenbedingungen. Foto: Marco Fraune

Einigermaßen zufrieden

Das wird auch am Stand von Fotograf Klaus Polkowski erklärt. Dass es tendenziell schlechter als im Vorjahr laufe, wird vor allem auf die gesamtwirtliche Situation zurückgeführt. Gleichzeitig heißt es hier, dass die Marktveränderungen bei Ausstellern nicht gut ankommt.

Für Snezhana Möcklin aus Fischingen war klar: Entweder sie kommt mit den selbst genähten Schneemännern auf den Alten Markt oder sie bleibt dem Lörracher Markt fern, sie lebe von der Laufkundschaft, die am Hebelpark einfach fehle. Trotz des zwischenzeitlichen Regens ist sie zufrieden, die Erlöse seien besser als 2022, doch letztlich komme sie mit ihrem Hobby finanziell wohl bei Null raus.

Snezhana Möcklin aus Fischingen Foto: Marco Fraune

Kirche im Zelt

Im Kirchenzelt sieht Klaus Hannemann, Mitglied des Vorstands der Kirchengemeinde Lörrach, entspannt aus. Ab Donnerstag im kirchlichen Kontext vor Ort, seien teils gute Gespräche geführt worden – mit einem ökumenischen Flyer wurde zudem auf die Weihnachtsgottesdienste verwiesen. Aber es habe auch kritische Anfragen gegeben, warum Gott das Alles so zulasse.