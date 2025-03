Lörracher Stiftungswesen: Ein Jubiläum steht in Brombach an

Die Aufgaben

Laut Stiftungssatzung werden in Not geratene Personen durch Sachleistungen oder Zuwendungen unterstützt. Dabei ist der Personenkreis auf die Region Brombach, Haagen, Hauingen bis nach Zell-Atzenbach begrenzt. Die Bedürftigkeit wird in jedem Einzelfall geprüft. Dabei werde aber menschlich und nicht bürokratisch vorgegangen. Ferner würden für kleine Gruppen auch Erholungsurlaube, Oster- und Weihnachtsaktionen und besonderen Bürgeraktionen unterstützt.

Das Jubiläum

Die Richard-Grossmann-Stiftung feiert nun ihr 50-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums findet am 11. Oktober eine Feier mit Brunch im Evangelischen Gemeindehaus Brombach statt. Schon am Samstag, 15. März, ermöglicht die Stiftung für Senioren (ab 65 Jahren) freien Eintritt zum Handball-Heimspieltag in die neue Sporthalle Brombach. Um 18 Uhr spielen die Männer und um 20 Uhr die Frauen.