Lörracher „Stimmen“ Danger Dan: Klare Kante auf der Marktplatz-Bühne

Die Band „Engin Foto: Grant Hubbs

Die Vorband

Zur Einstimmung darauf bestieg am Abend die Mannheimer Band „Engin“ die Bühne. Eine treffendere Beschreibung als in der Ankündigung gibt es wohl nicht: Die Band liefere „eine grandiose Lebensgefühlverdichtung in einem detailverliebten und eingängigen deutsch-türkischen Indierock-Sound mit fuzzy Gitarren, verschachtelter Rhythmik und leichtfüßigen Vibes“. Dass dies direkt bei allen zum ekstatischen Tanz führt, war jedoch in Lörrach nicht groß zu sehen – obwohl der Rhythmus das Herz vieler Zuhörer ein wenig höher schlagen ließ.

So geht es weiter

Für den Marktplatz ist mit dem Konzert am Donnerstag aber noch nicht einmal der Halbzeitpfiff ertönt. Denn am Freitagabend wird Alt-J hier noch auftreten, die am meisten nachgefragten Konzerte, beide sind ausverkauft, folgen mit Zucchero am Samstag und zum Abschluss Simply Red am Sonntag, bevor „Stimmen“ dann in den Rosenfelspark weiterziehen wird.