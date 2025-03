Lörracher „Stimmen“-Festival: Rosenfelspark-Konzerte sollen nicht erneut 100 000 Euro Defizit machen

Das sagt der Aufsichtsrat

Die Entscheidung, den Rosenfelspark in diesem Jahr nicht zu bespielen, wurde nicht allein von der Burghof-Geschäftsführung getroffen. Grünes Licht dafür hat auch der Aufsichtsrat gegeben, wie es auf Nachfrage heißt. Oberbürgermeister Jörg Lutz erklärt als Aufsichtsratsvorsitzender der Burghof Kultur- und Veranstaltungsgesellschaft gegenüber unserer Zeitung, dass dieses Gremium der Sitzung am Dienstag beschlossen habe, auf den Rosenfelspark als Spielort des Stimmen-Festivals 2025 zu verzichten und damit den begonnenen Konsolidierungsplan weiter fortzusetzen. „Der Grund für den Verzicht sind die finanziellen Rahmenbedingungen sowie rückläufige Besucherzahlen an diesem Spielort seit der Pandemie.“ Der Verzicht auf diesen Spielort leiste einen wichtigen Beitrag dazu, dass die Burghof-Gesellschaft in diesem Jahr ein möglichst ausgeglichenes Ergebnis erreichen kann. „Die Entscheidung soll insgesamt zur langfristigen Sicherung des Festivals und des Burghofs beitragen.“