Lörracher „Stimmen“ Zoe Wees: Stimme erklingt auf dem Marktplatz

Loi sorgte für den Auftakt. Foto: Kristoff Meller

Angesichts des Sturms am Vorabend richtete sich der Blick von Veranstalter und Besuchern natürlich zuerst auf die Wetterprognose. Festivalleiter Timo Sadovnik freute sich dann am Abend in seiner kurzen Ansprache: „Schön, dass wir da sind, dass die Bühne noch da ist.“ Also konnte der Sturm ein musikalischer sein, der über den Marktplatz wehte. Wobei weder Zoe Wees noch Loi für krachende Klänge, sondern vielmehr für einfühlsame Gesänge stehen. Und davon ließen sich die 2500 Besucher schnell begeistern. Als Warmup der passenden Art erwies sich ab exakt 20 Uhr Loi, deren Stimme so angekündigt wurde, dass sie einen „hellhörig und regelrecht umhauen“ würde.