Lörracher Straßenfasnacht: Neue Umzugsstrecke – Narren umschiffen Kreisklinik und ärgern sich

Das ist die Strecke

Weil die Zufahrt zur Kreisklinik an der Spitalstraße möglichst frei bleiben soll, legen die Narren nach ihrem Start mit der Aufstellung im Bereich Basler- und Kirchstraße die Strecke über die Herrenstraße, Weinbrennerstraße, Rainstraße bis zur südlichen Spitalstraße zurück, um dann eine 180 Grad-Wende über das Altspitalgässchen auf den Neuen Marktplatz, die Basler Straße und die Tumringer Straße hinzulegen. Von dort wird abgebogen auf den Senigallia Platz, die Palmstraße, Turmstraße und zum „Am Hebelpark“, wo die Auflösung erfolgt und die Abfahrt der Umzugswagen über die Bahnhofstraße. Damit führt der Weg nicht mehr durch die enge Turmstraße. Dem vorausgegangen war ein „Ringen um eine Route“, schildert Obergildenmeister Michael Lindemer in einer Mail an die Gildenräte und Cliquenvertreter, in der auch deutliche Kritik an der Stadt geäußert wird (siehe weiteren Artikel).

Die Sicherheit

Nach dem Vorfall in Magdeburg musste eine neue Umzugsroute entwickelt werden, erläuterten Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic und Tiefbau-Fachbereichsleiter Klaus Dullisch im Ausschuss. Am Donnerstagmittag hatte das Rathaus dem Obergildenmeister geschrieben, dass das Sicherheitskonzept nach wie vor Mängel aufweise, die aber „ausnahmsweise“ akzeptiert würden, wenn noch einige Änderungen erfolgen. Als Reaktion darauf fragte Lindemer seine Mitstreiter via Mail: „Ist die Innenstadt für uns künftig noch der richtige Veranstaltungsort? Wie kann unsere Fasnacht künftig aussehen und organisierbar bleiben?“ Die Gilden sollen sich darüber in den nächsten Wochen Gedanken machen. Bürgermeisterin Neuhöfer-Avdic will wiederum zeitnah persönlich mit Lindemer die Planungen für die nächsten Jahre vorantreiben, damit die Wellen der Erregung nicht wieder so hoch schlagen. Dies wolle sie so nicht noch einmal erleben.