Lörracher Streitpunkt Ein Hilferuf aus der Metzgerei in Richtung Ratsmitglieder

Fleischermeister Stefan Jansen ist sauer. Eine Bauvoranfrage für den Neubau von sechs Garagenstellplätzen ist schon 2015 abgelehnt worden, seitdem wird um eine Realisierung gerungen. Die Klage gegen die Ablehnung ruht derzeit beim Verwaltungsgericht Freiburg. Ganz konkret geht es laut dem Firmenchef nicht nur um den Stellplatz für drei wichtige Hänger, sondern gleichzeitig um den Erhalt des Geschäftszweigs und damit um drei Arbeitsplätze sowie eine womöglich rückläufige Produktion samt weiteren negativen Folgen, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung betont.

„Inkompetent“ und „Arroganz“

Mit einem unserer Zeitung vorliegenden Schreiben an die Gemeinderäte wollen Stefan Jansen und seine Frau Heike Bewegung in die Sache bringen, da sie an der Fachkompetenz der zuständigen Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic zweifeln, sogar das Wort „inkompetent“ fällt – womit die emotionale Seite des Verfahrens sich im Gespräch Bahn bricht. Statt Wohlwollen gebe es eine Verhinderungsmentalität. Und von der Wirtschaftsförderung habe die Metzgerei keine Rückmeldung erhalten, hier fällt das Wort „Arroganz“. Dabei, so Jansen: „Das Vorhaben wird zunehmend existenzieller für uns.“