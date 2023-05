Lörracher Tierfreund Greifvogel fliegt nach tollkühnem Experiment wieder in die Freiheit

Der große Moment ist da: Der ehemalige Eimeldinger Bürgermeister Manfred Merstetter, der seit vier Jahren eine genehmigte Wildvogelauffangstation an der Tüllinger Dorfstraße betreibt, hält am Dienstagmorgen ein letztes Mal seinen gefiederten Schützling „Wild Boy“ in den Händen. Ein kurzer Blick noch in die Kameras – dann hat der prächtige Mäusebussard genug. Er windet sich aus dem Griff seines Lebensretters und fliegt elegant in ein nahegelegenes Dickicht.