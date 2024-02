Lörracher Traditionsanlass: Neue alte Weihnachtsmarkt-Strahlkraft ist das Ziel

Die deutliche Kritik an den jüngsten beiden Weihnachtsmärkten in Lörrach wird wohl Veränderungen für die nächste Auflage nach sich ziehen. Besonders lautstark war der Nebenstandort am Hebelpark in der Schusslinie, der nach Informationen unserer Zeitung keine Zukunft mehr hat. Demnach wird vielmehr auf eine Konzentration und Aufwertung der Stände auf dem Alten Markt gesetzt, sodass Qualität und Abwechslung geboten werden sollen.