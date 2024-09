Lörracher Umweltpolitik: European Energy Award soll ein Jahr auf Eis liegen – Was ist die Alternative?

Das wird vorgeschlagen

In der Beschlussvorlage für die kommende Gemeinderatssitzung, die am Donnerstag im Ausschuss für Umwelt und Technik vorberaten wird, schlägt die Verwaltung nun vor, nach rund zwei Jahrzehnten erst einmal ein Jahr nur passiv am EEA teilzunehmen und insbesondere das neue Verfahren für EEA-Gold-Kommunen in der Schweiz zu prüfen. Dies würde bedeuten, dass die Umsetzung des beschlossenen Arbeitsprogramms 2024-2027 wie geplant stattfindet. Die Zahlung der Mitgliedsbeiträge soll erfolgen, um das Management-Tool und andere Arbeitshilfen des EEA weiter nutzen zu können. Doch es soll keine Beauftragung eines Beraters für ein Jahr erfolgen und auch kein internes Audit im Jahr 2025 mit Begleitung durch einen Berater. Der Klimabeirat hatte in der Juli-Sitzung dieses Vorgehen einstimmig befürwortet. Anfang Juni hatte sich bereits der Landkreis eine EEA-Pause verordnet.

Es gebe in dem passiven Jahr ohnehin keine Berichtspflicht im EEA, sondern lediglich ein internes Audit, das gegebenenfalls auch ohne die Begleitung durch einen Berater erfolgen könne, so Umwelt-Fachbereichsleiterin Britta Staub-Abt. „Das passive Jahr möchte die Stadtverwaltung nutzen, um das in der Schweiz entwickelte Verfahren für Gold-Kommunen und andere mögliche Alternativen zum EEA zu prüfen und die Klärung der Weiterentwicklung des EEA in Deutschland von offizieller Seite abzuwarten.“