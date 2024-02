Ein 67 Jahre alter Fahrer eines Kleintransporters hat am Donnerstag kurz vor 23 Uhr beim Einfahren in den Kreisverkehr Brombacher-/ Lörracher Straße die Kreisinsel übersehen und diese überfahren. Er verlor laut Polizeibericht die Kontrolle über den Transporter und kollidierte mit einer am Straßenrand stehenden Straßenlaterne.