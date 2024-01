Lörracher Unternehmen: ARaymond bezieht neues Gebäude „Center of Collaboration“ in Lörrach

Ein Raum für die Zusammenarbeit Foto: ARaymond

Anders sieht es mit den Stellplätzen für Autos und Velos aus: Das neu erbaute Parkhaus kann schon seit Ende Dezember genutzt werden. Ebenso im Plan würden sich die Kosten nach aktuellem Stand befinden. Der Rahmen werde weiter gut eingehalten.

Was noch ansteht

Als nächster Schritt folgt nach dem Abriss im zweiten Bauabschnitt der Neubau für das Trainingscenter und den Prototypenbau. Dieses Gebäude wird laut Unternehmensangaben voraussichtlich bis Mitte nächsten Jahres in Betrieb genommen.

Der historische Firmensitz aus dem Jahr 1898 ist Teil des dritten Bauabschnitts. Eine Renovierung des Gebäudes soll erfolgen, dann zu einem ARaymond-Museum umfunktioniert werden. „Hier gibt es jedoch noch keine konkreten Planungen.“ Dies wird laut Maier-Löffler erst in Angriff genommen, wenn der zweite Bauabschnitt in Betrieb ist.

Abschließend soll die gesamte Verwaltung mit Vertrieb, Entwicklungsabteilungen, Ausbildungszentrum, IT-Servicegesellschaft und weiteren Einheiten auf dem bestehenden Areal eine nachhaltige und wandlungsfähige neue Heimat bekommen. Bei der Planung der Gebäude, Parkgarage und Außenanlagen wurde großen Wert auf ein nachhaltiges Gesamtkonzept gelegt, ist zum Start des Vorhabend mitgeteilt worden. Alle Neubauten würden den Energiestandard KFW 55 erfüllen.

Das Unternehmen

ARaymond

ist ein globaler Partner für Befestigungs- und Montageartikel der Automobilhersteller und deren Systemlieferanten. 1865 in Grenoble (Frankreich) gegründet, seit 1898 auch in der Region Südbaden verwurzelt und seit sechs Generationen in der Hand der Gründerfamilie, beschäftigt ARaymond an den deutschen Standorten Lörrach, Weil am Rhein und Eschbach mehr als 1650 Menschen. In Deutschland werden Spezialbefestigungslösungen in Metall- und